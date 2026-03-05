Главный тренер «Сибири» Люзенков высказался о победной игре с «Шанхаем» в Китае

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал итоги матча с «Шанхайскими Драконами» (2:1) в Китае.

— Знаете, предполагали, что будет много голов. Потому что площадка большая, здесь больше атакующих действий выходит на первый план. Но обе команды так вцепились в игру и держали прямо в напряжении. Поэтому итоговый результат — разрыв в одну шайбу. Молодцы ребята, в конце выстояли. Очень важные для нас очки.

— Как вам практика таких выездных матчей, насколько вы «за» при учёте, что этот матч стал победным?

— Я был бы «за» не только за практику. А за то, чтобы в Китае было две команды. Чтобы мы приехали сюда не на одну игру, а, например, на неделю. В один город, в другой. Наверное, это было бы интереснее. И для хоккея, и для КХЛ, и для двух стран это было бы разнообразнее.

— Помогают ли такие матчи сменить обстановку хоккеистам, отвлечься от повседневной какой-то деятельности?

— Да, конечно. Вся эта рутина идёт, чемпионат у нас длинный. Поэтому смена обстановки безусловно важна. Тем более Шанхай очень красивый город, есть что посмотреть.

— Как вам лёд, вообще новая арена, насколько это соответствует требованиям, к которым вы привыкли на аренах в КХЛ?

— Довольно неплохой лёд. Может быть немного «переморожен», но это некритично, предполагаю, что это связано с тем, что в основном фигуристы катаются на этой арене. В целом, если площадку уменьшат, всё будет как и у нас.

— Смотрели ли вы матч «Амура» сегодня и рады ли, что после сегодняшней игры уже пять очков отрыв от соперника?

— Нет, конечно. Идёт наша игра, параллельно это всё, конечно, невозможно. Да и радоваться проигрышу соперника — это не наш стиль. Мы за честную борьбу. Кто выиграет, тот выиграет, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.