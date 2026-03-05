Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Лав: я готов работать в Китае на постоянной основе

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Лав: я готов работать в Китае на постоянной основе
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав рассказал о своих эмоциях от игры с «Сибирью» (1:2) в Шанхае.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 14:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Косолапов (Кошелев, Абрамов) – 29:36 (5x5)     1:1 Фу (Саттер, Попугаев) – 45:11 (5x5)     1:2 Лещенко (Пьянов, Зайцев) – 48:34 (5x5)    

«Я впервые в Китае. Это прекрасный для меня опыт. Здесь всё на высшем уровне, замечательный город Шанхай, хорошая арена, гостеприимство. Единственный момент — очень большой размер ледовой площадки, это непривычно для нас. Из-за этого матч был слишком медленный. Хотелось больше скорости. Уверен, наш соперник того же мнения. Я готов работать здесь, в Шанхае, не в отдельных матчах, а на постоянной основе. Моя работа — тренировать хоккеистов. Всё, что я здесь увидел, что касается условий, тренировочного процесса и арены, находится на высшем уровне. Люди здесь прикладывают все возможные усилия, чтобы команде было комфортно в Шанхае.

Я немного посматривал на трибуны во время матча. В начале игры на трибунах было тихо, ведь здешние зрители больше смотрели хоккей, наблюдали, что вообще происходит. Но впоследствии стало больше эмоций, болельщики реагировали на это. Я думаю, что зрители получили шоу», — передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
КХЛ вернулась в Китай спустя шесть лет! Но праздник себе устроила только «Сибирь»
КХЛ вернулась в Китай спустя шесть лет! Но праздник себе устроила только «Сибирь»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android