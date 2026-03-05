Главный тренер «Шанхайских Драконов» Лав: я готов работать в Китае на постоянной основе

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав рассказал о своих эмоциях от игры с «Сибирью» (1:2) в Шанхае.

«Я впервые в Китае. Это прекрасный для меня опыт. Здесь всё на высшем уровне, замечательный город Шанхай, хорошая арена, гостеприимство. Единственный момент — очень большой размер ледовой площадки, это непривычно для нас. Из-за этого матч был слишком медленный. Хотелось больше скорости. Уверен, наш соперник того же мнения. Я готов работать здесь, в Шанхае, не в отдельных матчах, а на постоянной основе. Моя работа — тренировать хоккеистов. Всё, что я здесь увидел, что касается условий, тренировочного процесса и арены, находится на высшем уровне. Люди здесь прикладывают все возможные усилия, чтобы команде было комфортно в Шанхае.

Я немного посматривал на трибуны во время матча. В начале игры на трибунах было тихо, ведь здешние зрители больше смотрели хоккей, наблюдали, что вообще происходит. Но впоследствии стало больше эмоций, болельщики реагировали на это. Я думаю, что зрители получили шоу», — передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.