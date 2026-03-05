«Вы русский учили в школе?» Тренер «Спартак МАХ» Мальгин по-немецки ответил журналисту

Главный тренер МХК «Спартак МАХ» Альберт Мальгин после победы команды над МХК «Динамо-Карелия» (7:3) начал отвечать на послематчевом интервью на немецком языке.

— По итогам встречи с нами беседует главный тренер команды «Спартак МАХ» Мальгин Альберт Александрович. Прокомментируйте, пожалуйста, встречу. Скажите, что стало залогом победы?

В этот момент Мальгин стал отвечать на немецком языке.

– Что?

– Я говорю, вы русский учили в школе?

– Учили.

– Прочитать не можете мою фамилию, что ли? Ещё раз вопрос задайте, пожалуйста, — заявил Мальгин.

МХК «Спартак МАХ» с 55 очками занимает четвёртое место в Серебряном дивизионе Западной конференции МХЛ.