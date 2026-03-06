Уил — о решении остаться в «Динамо»: мыслей о переходе куда-то ещё не было

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил объяснил своё решение продлить контракт с бело-голубыми.

— Рассматривали ли какие-то другие варианты для себя? Говорят, вас хотели видеть в своём составе и другие клубы, в том числе из Швейцарии…

— Мне всегда нравилось играть за «Динамо». Так что мыслей о переходе куда-то ещё не было. Конечно, наши агенты выполняют свою работу, приходят поговорить. Для меня же просто здорово, что я здесь уже четвёртый год. Хочу продолжать помогать команде побеждать, быть частью «Динамо», потому что это одна из лучших команд в лиге. Здесь всегда прекрасно относились ко мне и моей семье, — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.