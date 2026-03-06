Канадский лидер «Динамо» — о нестабильности: пару месяцев пытались понять, где находимся

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил высказался о нестабильной игре бело-голубых в сезоне.

— Многие говорят, что «Динамо» довольно возрастная команда и поэтому порой проигрывает в скорости.

— Никогда не слышал, чтобы это было проблемой. Обычно это хорошо для команды, когда есть группа хоккеистов немного старше и опытнее. Мы потеряли несколько ключевых игроков из-за травм в этом году, о чём почти никто не пишет. Теряли их в течение всего сезона, это тяжело, тяжело для любого клуба. Седрик [Пакетт] и [Артём] Михеев в прошлом году были нашими вторым и третьим центрфорвардами. Когда теряешь таких парней, командная идентичность немного меняется. Пару месяцев мы просто пытались понять, где находимся. Сейчас опыт и умение держаться вместе дают о себе знать, снова обретаем свою индивидуальность и начинаем играть в действительно хороший хоккей.

— Почему игра команды в нынешнем сезоне настолько нестабильна?

— Мне кажется, наш сезон можно разделить на три небольших отрезка. Сначала у нас был Седрик, который всё ещё боролся с некоторыми травмами, но при этом играл. Это очень помогало. Большая часть нашей команды была в целости и сохранности. А потом, когда мы потеряли Седрика на такой длительный период времени, было трудно понять, кто мы как команда. Разные ребята играли в разных звеньях, но взаимопонимания не было. В середине сезона произошло сразу несколько событий, у нас просто не всё шло хорошо. А потом наступил январь, случился эффект снежного кома — мы пытались собрать все важные компоненты воедино. Думаю, в последний месяц у нас начало получаться. Каждый из ребят начинает понимать свою роль в команде, это должно дать победный импульс. И сейчас самое подходящее время, потому что мы приближаемся к плей-офф. Лучше пережить трудности в середине сезона, в регулярном чемпионате, и извлечь из них уроки, чтобы в плей-офф не испытывать это на себе, — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.