Джордан Уил назвал главную звезду за всю историю московского «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил считает Александра Мальцева главной звездой бело-голубых за всю историю.

— Вы второй бомбардир в истории «Динамо» в КХЛ. С учётом нового контракта наверняка станете лучшим. Что это для вас значит? Следите за личной статистикой?

— Честно говоря, слежу только за официальным аккаунтом клуба в «Инстаграме»*. Не знаком со статистикой в чемпионате, не знаю, у кого сколько очков. У меня не так много времени на это. Когда возвращаюсь домой, играю с сыном, готовлю его ко сну, а после этого провожу время с женой. Просто сосредоточен на нашей команде, на победе. Стараюсь играть настолько хорошо, насколько это возможно, чтобы помочь команде выиграть.

— Вы также входите в десятку лучших бомбардиров бело-голубых не только в КХЛ, но и за всю историю. Может, знаете легенд клуба?

— Да, очевидно, [Александр] Мальцев — самая большая звезда. В социальных сетях часто вижу знакомые имена, узнаю новое о ветеранах. Честно говоря, очень благодарен за возможность быть в команде так долго, помогать ей побеждать, играть с отличными хоккеистами. Поэтому мне не на что жаловаться, просто играю в хоккей, получаю удовольствие, стараюсь работать как можно усерднее, — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

