Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Джордан Уил назвал главную звезду за всю историю московского «Динамо»

Джордан Уил назвал главную звезду за всю историю московского «Динамо»
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил считает Александра Мальцева главной звездой бело-голубых за всю историю.

— Вы второй бомбардир в истории «Динамо» в КХЛ. С учётом нового контракта наверняка станете лучшим. Что это для вас значит? Следите за личной статистикой?
— Честно говоря, слежу только за официальным аккаунтом клуба в «Инстаграме»*. Не знаком со статистикой в чемпионате, не знаю, у кого сколько очков. У меня не так много времени на это. Когда возвращаюсь домой, играю с сыном, готовлю его ко сну, а после этого провожу время с женой. Просто сосредоточен на нашей команде, на победе. Стараюсь играть настолько хорошо, насколько это возможно, чтобы помочь команде выиграть.

— Вы также входите в десятку лучших бомбардиров бело-голубых не только в КХЛ, но и за всю историю. Может, знаете легенд клуба?
— Да, очевидно, [Александр] Мальцев — самая большая звезда. В социальных сетях часто вижу знакомые имена, узнаю новое о ветеранах. Честно говоря, очень благодарен за возможность быть в команде так долго, помогать ей побеждать, играть с отличными хоккеистами. Поэтому мне не на что жаловаться, просто играю в хоккей, получаю удовольствие, стараюсь работать как можно усерднее, — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

* — компания Meta Platforms Inc. признана экстремистской организацией, и её деятельность запрещена на территории РФ. Реализация Facebook и Instagram на территории РФ запрещена.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Уилом читайте на «Чемпионате»:
«Сын уже может напевать гимн России. Это забавно». Интервью с канадской звездой «Динамо»
Эксклюзив
«Сын уже может напевать гимн России. Это забавно». Интервью с канадской звездой «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android