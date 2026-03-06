Уил — о дальнейшей судьбе штаба Козлова: было бы здорово, если бы все могли остаться

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил высказался о работе с главным тренером бело-голубых Вячеславом Козловым.

— Пока неизвестно, будет ли Вячеслав Козлов руководить командой в следующем сезоне. Хотели бы продолжить работу под его руководством?

— Он хорош, как и весь штаб, помощники. До сих пор они были прекрасной командой. Конечно, хочется, чтобы все сохранили свои рабочие места, продолжали двигаться вперёд. Когда в команде приходят и уходят тренеры — это всегда плохо, вредно для игроков и всего клуба. Так что да, было бы здорово, если бы все могли остаться. Но мы профессиональные хоккеисты, что бы ни случилось, нужно собраться и усердно работать.

— Говорили с Козловым перед подписанием контракта?

— Да, немного, но речь шла не о контракте, просто обычный разговор между игроком и тренером, — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.