Уил — о дальнейшей судьбе штаба Козлова: было бы здорово, если бы все могли остаться

Уил — о дальнейшей судьбе штаба Козлова: было бы здорово, если бы все могли остаться
Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил высказался о работе с главным тренером бело-голубых Вячеславом Козловым.

— Пока неизвестно, будет ли Вячеслав Козлов руководить командой в следующем сезоне. Хотели бы продолжить работу под его руководством?
— Он хорош, как и весь штаб, помощники. До сих пор они были прекрасной командой. Конечно, хочется, чтобы все сохранили свои рабочие места, продолжали двигаться вперёд. Когда в команде приходят и уходят тренеры — это всегда плохо, вредно для игроков и всего клуба. Так что да, было бы здорово, если бы все могли остаться. Но мы профессиональные хоккеисты, что бы ни случилось, нужно собраться и усердно работать.

— Говорили с Козловым перед подписанием контракта?
— Да, немного, но речь шла не о контракте, просто обычный разговор между игроком и тренером, — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Уилом читайте на «Чемпионате»:
«Сын уже может напевать гимн России. Это забавно». Интервью с канадской звездой «Динамо»
Эксклюзив
«Сын уже может напевать гимн России. Это забавно». Интервью с канадской звездой «Динамо»
