Канадская звезда КХЛ — о России: 90% того, что рассказывают в Америке, — просто неправда

Канадская звезда КХЛ — о России: 90% того, что рассказывают в Америке, — просто неправда
Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил оценил истории о России в североамериканских СМИ.

— Можно ли сказать, что за столь долгое время в России вы уже душой сами стали немного россиянином?
— Определённо. Мы здесь уже пять лет, мой сын, в общем-то, вырос в Москве, тоже немного учит русский. Он не знает слов, но уже может напевать гимн России, это довольно забавно. В последние пару лет в Москве я точно чувствовал себя как дома, классно быть здесь ещё два года.

— Вы как-то сказали, что КХЛ научила вас быть готовым ко всему. Но что больше всего удивило вас в России за эти пять лет?
— Пока не приедешь сюда, не знаешь, чего ожидать. В голове складывается представление о России из всего, что рассказывают в Северной Америке в СМИ, самым большим сюрпризом для меня стало то, что 90% всего этого просто неправда. В Канаде так много общего с тем, что я делаю здесь, в Москве. У нас гораздо больше похожего, чем отличного, — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

