«Юта» вызвала защитника Дмитрия Симашева из АХЛ в НХЛ

Комментарии

«Юта Маммот» вызвала защитника Дмитрия Симашева из фарм-клуба АХЛ «Тусон Роудраннерс». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Симашев начинал сезон в основной команде и провёл за неё 24 матча, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности «-9». Затем 21-летнего игрока отправили в «Тусон». В регулярном чемпионате АХЛ на его счету 28 (8+20) очков в 30 играх при показателе полезности «+2».

«Юта» с 68 очками после 61 проведённой игры занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции Национальной хоккейной лиги.

Ранее защитник «Юты» Михаил Сергачёв сделал подарок в виде 100 клюшек воспитанникам академии «Нефтехимика».

