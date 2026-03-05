Скидки
Тренер «Шанхая»: для нас большая честь быть частью развития хоккея в Китае

Тренер «Шанхая»: для нас большая честь быть частью развития хоккея в Китае
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав после игры с «Сибирью» (1:2) в Шанхае высказался о развитии хоккея в Китае.

— Паркер Фу — единственный китайский игрок в составе и автор гола. Это особая мотивация?
— Думаю, для него это был особенный день. Он играл за сборную Китая на Олимпиаде 2022 года, и выступать здесь при своих болельщиках — значимый момент. Его гол был забит именно так, как мы требуем — с трафиком перед воротами. Рад за него.

— Насколько для вас важно участие клуба в развитии китайского хоккея?
— Каждый хоккеист когда-то сам был ребёнком и равнялся на кого-то. Для нас большая честь быть частью развития хоккея в Китае. Если молодые игроки смотрят на «Шанхай» как на пример, значит, мы движемся в правильном направлении. После Олимпиады хоккей здесь сделал серьёзный шаг вперёд, и мы хотим внести свой вклад.

— Как оцените игру Дмитрия Шикина?
— Всё, что тренер просит от вратаря, — дать команде шанс на победу. В двух последних матчах он именно это и сделал. Сегодня он отразил 25 бросков, в том числе множество опасных моментов. Он сыграл надёжно. Нам же нужно находить способы забивать больше, — передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

