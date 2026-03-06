Уил — о жизни в России: если я здесь и живу в этой стране, должен стараться учить язык

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил высказался о своих впечатлениях от жизни в России.

— Болельщики были приятно удивлены вашим уровнем русского языка, после победы над СКА вы говорили именно на русском. Как оцениваете свои знания?

— Если из 10 возможных, где-то 1,5. С каждым годом становится всё лучше, пытаюсь выучить хотя бы по одному новому слову каждые две недели. Если я здесь, если живу в этой стране, должен стараться немного выучить язык. Изучение языка и ассимиляция, безусловно, являются частью проявления уважения к стране, в которой живёшь.

— Вы в раздевалке уверенно произнесли слоган «Одна жизнь – одна команда». Знаете ещё какие-нибудь динамовские кричалки, песни?

— Чуть-чуть песню, могу напеть (поёт песню «О, это Динамо, славься клуб родной наш…». — Прим. «Чемпионата»).

— А откуда узнали девиз команды?

— Он написан на стенах в нашей раздевалке. Таким образом, смотрю на него почти каждый день.

— Получается, читаете на русском уверенно?

— Да, умею читать по-русски уже пару лет как. Когда едешь на автобусе, можно разглядывать указатели и вывески на улице. Это помогает лучше выучить русский язык. Многие слова очень похожи, поэтому, когда знаешь, как их читать, лучше начинаешь и говорить, – сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.