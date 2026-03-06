Скидки
Хоккей Новости

Иностранный лидер «Динамо»: может быть, в следующем году я побрею голову

Иностранный лидер «Динамо»: может быть, в следующем году я побрею голову
Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил рассказал, что в будущем может изменить свой имидж.

— Вы немного изменили имидж. Теперь всё время играете с усами. Хоккеисты часто верят в приметы. Вам это помогает? Артемий Панарин, например, побрился налысо, чтобы забивать больше…
— О да, видел это в этом году. Он забил много голов после того, как остриг волосы. Усы — это что-то необычное, и в этом сезоне я просто пробую что-то новое. Возможно, в следующем сезоне у меня будут волосы только на подбородке. Посмотрим, может быть, в следующем году побрею голову (смеётся), — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Уилом читайте на «Чемпионате»:
«Сын уже может напевать гимн России. Это забавно». Интервью с канадской звездой «Динамо»
«Сын уже может напевать гимн России. Это забавно». Интервью с канадской звездой «Динамо»
