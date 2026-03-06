Иностранный лидер «Динамо»: может быть, в следующем году я побрею голову

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил рассказал, что в будущем может изменить свой имидж.

— Вы немного изменили имидж. Теперь всё время играете с усами. Хоккеисты часто верят в приметы. Вам это помогает? Артемий Панарин, например, побрился налысо, чтобы забивать больше…

— О да, видел это в этом году. Он забил много голов после того, как остриг волосы. Усы — это что-то необычное, и в этом сезоне я просто пробую что-то новое. Возможно, в следующем сезоне у меня будут волосы только на подбородке. Посмотрим, может быть, в следующем году побрею голову (смеётся), — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.