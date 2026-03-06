Джордан Уил высказался о турнирном положении московского «Динамо» перед плей-офф

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил высказался о турнирном положении бело-голубых перед началом Кубка Гагарина. Команда занимает шестое место в таблице Запада.

— Плей-офф уже совсем скоро. На Западе очень сложная турнирная ситуация. Важно ли для вас начать серию дома?

— Думаю, именно в этом и заключается преимущество команды-ветерана. Если вспомнить прошлый сезон, мы начали дома плей-офф с «Ак Барсом», проиграли две встречи, но затем сравняли счёт в серии в гостях. Если доверяешь своим товарищам по команде, системе, если все на одной волне, не имеет значения — дома или на выезде [начинать]. Многие команды выигрывали, начиная на выезде.

— Стоит ли стараться выбрать более удобного соперника для себя?

— Возможно, легче играть в плей-офф с командой, с которой добился успеха [в регулярном чемпионате]. Но это плей-офф, тут не можешь выбирать, с кем будешь играть в каждом раунде. Например, можно получить желаемого соперника в первом раунде, а во втором – всё будет куда сложнее. Однако таков хоккей, придётся найти способ разобраться в этом и просто играть лучше, в плей-офф нет оправданий, просто нужно работать не покладая рук. А если что-то идёт не так, как хочешь, просто помогаешь команде изо всех сил, – сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.