Уил — о состоянии Пакетта: мы не теряем надежды. Было бы здорово, если б он смог играть

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил высказался об отсутствии форварда Седрика Пакетта из-за травмы.

— Как поддерживаете травмированных, в том числе Седрика Пакетта?

— Травмы – это тяжело, они неотъемлемая часть хоккея, но иногда видимся с ребятами на катке, стараемся общаться как можно больше, чтобы поднять им настроение. Надеюсь, они смогут помочь команде.

— Верите, что Пакетт сможет помочь команде в плей-офф?

— Никогда не знаешь наверняка. Мы не теряем надежды, было бы здорово, если б он смог играть. Но никогда не знаешь наверняка, – сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.