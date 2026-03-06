Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Уил — о состоянии Пакетта: мы не теряем надежды. Было бы здорово, если б он смог играть

Уил — о состоянии Пакетта: мы не теряем надежды. Было бы здорово, если б он смог играть
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил высказался об отсутствии форварда Седрика Пакетта из-за травмы.

— Как поддерживаете травмированных, в том числе Седрика Пакетта?
— Травмы – это тяжело, они неотъемлемая часть хоккея, но иногда видимся с ребятами на катке, стараемся общаться как можно больше, чтобы поднять им настроение. Надеюсь, они смогут помочь команде.

— Верите, что Пакетт сможет помочь команде в плей-офф?
— Никогда не знаешь наверняка. Мы не теряем надежды, было бы здорово, если б он смог играть. Но никогда не знаешь наверняка, – сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Уилом читайте на «Чемпионате»:
«Сын уже может напевать гимн России. Это забавно». Интервью с канадской звездой «Динамо»
Эксклюзив
«Сын уже может напевать гимн России. Это забавно». Интервью с канадской звездой «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android