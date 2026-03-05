Ник Дауд перешёл из «Вашингтона» в «Вегас», «Кэпиталз» получили 23-летнего голкипера

«Вашингтон Кэпиталз» обменял форварда Ника Дауда в «Вегас Голден Найтс», сообщает пресс-служба «золотых рыцарей». Взамен столичный клуб получил 23-летнего голкипера Йеспера Викмана, выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2027 года и выбор во втором раунде драфта НХЛ 2029 года.

Сезон-2025/2026 стал восьмым для Дауда в составе «Кэпиталз» с момента его подписания в качестве свободного агента в 2018 году. 35-летний форвард в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 55 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 12 результативных передач. В апреле этого года «Кэпиталз» подписали с Даудом двухлетний контракт на $ 6 млн (кэпхит $ 3 млн).

23-летний Викман в текущем сезоне провёл 18 матчей за фарм-клуб «Вегаса» в АХЛ, где одержал восемь побед с 86,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,41.