Главный тренер «Питтсбурга» заявил, что Сидни Кросби начал выходить на лёд

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Дэн Мьюз заявил, что Сидни Кросби начал выходить на лёд. Об этом сообщает журналистка Мишель Крекиоло на своей странице в социальной сети Х.

«Он катался на коньках. Думаю, это просто часть его возвращения. Это хороший шаг, но у меня нет никакой другой информации по этому поводу», — передаёт слова Мьюза Крекиоло.

Напомним, Кросби получил травму во время Олимпийских игр 2026 года в Италии и выбыл на месяц. В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Кросби провёл 56 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 59 очков.