Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Питтсбурга» заявил, что Сидни Кросби начал выходить на лёд

Главный тренер «Питтсбурга» заявил, что Сидни Кросби начал выходить на лёд
Комментарии

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Дэн Мьюз заявил, что Сидни Кросби начал выходить на лёд. Об этом сообщает журналистка Мишель Крекиоло на своей странице в социальной сети Х.

«Он катался на коньках. Думаю, это просто часть его возвращения. Это хороший шаг, но у меня нет никакой другой информации по этому поводу», — передаёт слова Мьюза Крекиоло.

Напомним, Кросби получил травму во время Олимпийских игр 2026 года в Италии и выбыл на месяц. В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Кросби провёл 56 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 59 очков.

Материалы по теме
Официально
Сидни Кросби после травмы на Олимпийских играх пропустит как минимум месяц
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android