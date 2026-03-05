Скидки
Форвард Николя Руа перешёл из «Торонто» в «Колорадо»

Форвард Николя Руа перешёл из «Торонто Мэйпл Лифс» в «Колорадо Эвеланш». Канадский клуб получил условный выбор в первом раунде драфта 2027 года и условный выбор в пятом раунде драфта 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба «лавин».

29-летний Руа проводил свой первый сезон в «Торонто». В 59 матчах нынешнего регулярного сезона форвард забросил пять шайб и отдал 15 результативных передач. Всего в рамках НХЛ Руа сыграл 428 матчей, где записал на свой счёт 186 (73+113) очков. В плей-офф Николя набрал 32 (10+22) очка в 79 матчах.

Николя Руа был выбран «Каролиной Харрикейнз» в четвёртом раунде (общий 96-й номер) драфта НХЛ 2015 года.

