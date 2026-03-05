Главный тренер «Вашингтона» высоко оценил вклад Ника Дауда в голы Александра Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высоко оценил вклад форварда Ника Дауда в голы Александра Овечкина.

«Он начинал розыгрыш в зоне защиты 275 раз, чтобы Алекс Овечкин мог быть в зоне атаки в 10 раз чаще. Только представьте, сколько голов было забито благодаря этому», — приводит слова Карбери журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, сегодня, 5 марта, «Вашингтон Кэпиталз» обменял форварда Ника Дауда в «Вегас Голден Найтс». Сезон-2025/2026 стал восьмым для Дауда в составе «Кэпиталз» с момента его подписания в качестве свободного агента в 2018 году. 35-летний форвард в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 55 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 12 результативных передач.