Парэйко активировал пункт о запрете обмена, отказавшись переходить в «Баффало» — Лебрюн

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн в статье на сайте The Athletic заявил, что защитник «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко активировал пункт о запрете обмена и отказался переходить в «Баффало Сэйбрз».

Отмечается, что команды согласовали основные условия потенциальной сделки в среду, но Парэйко решился отказаться от перехода и изъявил желание остаться в «Сент-Луисе». Отметим, что хоккеист всю свою карьеру выступает за «блюзменов».

В текущем сезоне 32-летний Колтон провёл 58 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал 13 результативных передач. Всего за свою карьеру в НХЛ Парэйко сыграл 781 встречу, где записал на свой счёт 309 (78+231) очков.

В сезоне-2018/2019 в составе «Сент-Луиса» стал обладателем Кубка Стэнли.