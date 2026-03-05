Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Парэйко активировал пункт о запрете обмена, отказавшись переходить в «Баффало» — Лебрюн

Парэйко активировал пункт о запрете обмена, отказавшись переходить в «Баффало» — Лебрюн
Комментарии

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн в статье на сайте The Athletic заявил, что защитник «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко активировал пункт о запрете обмена и отказался переходить в «Баффало Сэйбрз».

Отмечается, что команды согласовали основные условия потенциальной сделки в среду, но Парэйко решился отказаться от перехода и изъявил желание остаться в «Сент-Луисе». Отметим, что хоккеист всю свою карьеру выступает за «блюзменов».

В текущем сезоне 32-летний Колтон провёл 58 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал 13 результативных передач. Всего за свою карьеру в НХЛ Парэйко сыграл 781 встречу, где записал на свой счёт 309 (78+231) очков.

В сезоне-2018/2019 в составе «Сент-Луиса» стал обладателем Кубка Стэнли.

Материалы по теме
Видео
Рекордный гол Капризова не помог «Миннесоте» победить «Сент-Луис». У Бучневича — 1+1
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android