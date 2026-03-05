Нападающий «Шанхая» Фу: опыт работы с Овечкиным — весьма уникальный момент для Лава

Нападающий «Шанхайских Драконов» Паркер Фу высказался о работе главного тренера китайского клуба Митча Лава с форвардом Александром Овечкиным в «Вашингтон Кэпиталз».

«Опыт работы с Овечкиным — весьма уникальный момент для Лава. Всегда интересно заглянуть в те умы, которые работали с Александром. Но я также отмечу, что у нас в команде есть игроки, которые имеют опыт выступления вместе с хоккеистом такого калибра. У всех у них есть ценные знания и детали, которые мы пытаемся перенять, чтобы в какой-то степени прикоснуться к Овечкину», — приводит слова Фу «РИА Новости Спорт».

