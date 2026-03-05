Крикунов: Евгений Кузнецов очень серьёзно поможет «Салавату Юлаеву» в Кубке Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о шансах «Салавата Юлаева» в Кубке Гагарина — 2026, отметив форварда уфимского клуба Евгения Кузнецова.

«Кузнецов сможет помочь «Салавату» в Кубке Гагарина. Играть он умеет, я не сомневаюсь. Если поведение его не подведёт, то он поможет Уфе очень серьёзно. Ещё и молодых своим примером поведёт за собой. Игрок он хороший, не зря столько лет отыграл в НХЛ. У «Салавата» хорошие легионеры, молодёжь Козлов за два года развил и обыграл. Думаю, они могут сюрприз преподнести», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

Сегодня, 5 марта, «Салават Юлаев» обыграл «Амур» и оформил выход в плей-офф КХЛ.