Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов: Евгений Кузнецов очень серьёзно поможет «Салавату Юлаеву» в Кубке Гагарина

Крикунов: Евгений Кузнецов очень серьёзно поможет «Салавату Юлаеву» в Кубке Гагарина
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о шансах «Салавата Юлаева» в Кубке Гагарина — 2026, отметив форварда уфимского клуба Евгения Кузнецова.

«Кузнецов сможет помочь «Салавату» в Кубке Гагарина. Играть он умеет, я не сомневаюсь. Если поведение его не подведёт, то он поможет Уфе очень серьёзно. Ещё и молодых своим примером поведёт за собой. Игрок он хороший, не зря столько лет отыграл в НХЛ. У «Салавата» хорошие легионеры, молодёжь Козлов за два года развил и обыграл. Думаю, они могут сюрприз преподнести», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

Сегодня, 5 марта, «Салават Юлаев» обыграл «Амур» и оформил выход в плей-офф КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Салават Юлаев» обыграл «Амур» и оформил выход в плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android