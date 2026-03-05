Скидки
Динамо Мн – СКА, результат матча 5 марта 2026 года, счёт 1:2 ОТ, КХЛ 2025/2026

СКА обыграл в овертайме одного из лидеров Запада КХЛ минское «Динамо»
Комментарии

В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и санкт-петербургским СКА. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Поляков (Воробьёв, Менелл) – 31:23 (5x5)     1:1 Лимож (Мелош) – 32:23 (5x5)     1:2 Сапего (Короткий, Поляков) – 60:18 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 12-й минуте второго периода Матвей Поляков открыл счёт во встрече. Спустя ровно 60 секунд Алекс Лимож восстановил равенство в счёте. В овертайме Сергей Сапего принёс СКА победу.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» 9 марта сыграет в гостях с московскими одноклубниками. СКА также встретится с московским «Динамо» в гостях, однако 7 марта.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
