СКА обыграл в овертайме одного из лидеров Запада КХЛ минское «Динамо»

В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и санкт-петербургским СКА. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

На 12-й минуте второго периода Матвей Поляков открыл счёт во встрече. Спустя ровно 60 секунд Алекс Лимож восстановил равенство в счёте. В овертайме Сергей Сапего принёс СКА победу.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» 9 марта сыграет в гостях с московскими одноклубниками. СКА также встретится с московским «Динамо» в гостях, однако 7 марта.