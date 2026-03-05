Капитан «Сибири» Широков рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры

Нападающий «Сибири» Сергей Широков ответил на вопрос о продолжении карьеры. Контракт 39-летнего капитана новосибирского клуба истекает по окончании сезона.

«Посмотрим, как сложится ситуация. Для начала нам надо доиграть этот сезон, сыграть в плей-офф. Все мысли только об этом. Решение буду принимать уже по окончании сезона. Сейчас по этому поводу мне сказать нечего. Силы и желание играть в хоккей у меня есть, они же есть и для того, чтобы с удовольствием приходить на тренировки. Ведь сама игра — это праздник для нас. Но самое трудное — тренироваться, каждый день находить в себе силы просыпаться рано утром и идти на тренировку. Это и есть самое важное», — цитирует Широкова «РИА Новости Спорт».