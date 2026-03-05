Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Сибири» Широков рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры

Капитан «Сибири» Широков рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры
Комментарии

Нападающий «Сибири» Сергей Широков ответил на вопрос о продолжении карьеры. Контракт 39-летнего капитана новосибирского клуба истекает по окончании сезона.

«Посмотрим, как сложится ситуация. Для начала нам надо доиграть этот сезон, сыграть в плей-офф. Все мысли только об этом. Решение буду принимать уже по окончании сезона. Сейчас по этому поводу мне сказать нечего. Силы и желание играть в хоккей у меня есть, они же есть и для того, чтобы с удовольствием приходить на тренировки. Ведь сама игра — это праздник для нас. Но самое трудное — тренироваться, каждый день находить в себе силы просыпаться рано утром и идти на тренировку. Это и есть самое важное», — цитирует Широкова «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
«Я кайфанул и остался бы ещё здесь». Нападающий «Сибири» Широков — об игре в Китае
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android