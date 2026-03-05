Скидки
«Нью-Джерси» выставил Дадонова и Цыплакова на драфт отказов

«Нью-Джерси Дэвилз» выставил российских хоккеистов Евгения Дадонова и Максима Цыплакова на драфт отказов. Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х.

27-летний Цыплаков пополнил «дьяволов» в конце января 2026 года. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Цыплаков принял участие в 36 матчах, где отметился единственным голом и одной результативной передачей.

36-летний Евгений Дадонов в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 17 матчей. Результативными действиями хоккеист не отметился.

«Нью-Джерси Дэвилз» с 64 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Востока.

