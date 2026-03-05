Двукратный олимпийский чемпион назвал минус в организации игры «Авангарда»

Двукратный олимпийский чемпион как игрок и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук заявил, что в «Авангарде» мало внимания уделяют игре молодых хоккеистов.

— Есть ли у Омска какие-то минусы?

— Сейчас в «Авангарде» все нацелены на сиюминутный результат. Максимальное использование лидеров команды, легионеров. Как следствие – минимальные шансы для молодёжи.

Уже года четыре не работаю в Омске, за всё это время лидеры молодёжной команды тех лет так пока и не выросли, те же, например, Гуляев и Леука всё ещё подают надежды. Тут нужно доверие тренерам-профессионалам из системы — таким, как Николай Васильевич Кузнецов. Есть ли оно — не знаю, — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.