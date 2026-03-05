Скидки
Хоккей Новости

«Вашингтон» попрощался с экс-форвардом клуба Ником Даудом

«Вашингтон Кэпиталз» попрощался с экс-форвардом клуба Ником Даудом, который пополнил состав «Вегас Голден Найтс».

«За восемь невероятных сезонов, проведённых в нашей организации. За твоё лидерство и преданность делу как на льду, так и за его пределами. За тот неизгладимый след, который ты оставил в жизни сообщества Вашингтон. Спасибо, Даудер!» — сказано в сообщении команды.

Сезон-2025/2026 стал восьмым для Дауда в составе «Кэпиталз» с момента его подписания в качестве свободного агента в 2018 году. 35-летний форвард в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 55 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 12 результативных передач.

