«Надо больше энергии, больше агрессии». Квартальнов — о поражении минского «Динамо» от СКА

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от СКА (1:2 ОТ).

– Надеялся, что домашние игры будут другими по энергетике. Надо больше энергии. Не знаю, почему так происходит. Думаю, нападающим надо активнее быть, где-то мы должны зарабатывать удаления. Ноль удалений у соперника – это такой себе показатель. Дома надо больше агрессии показывать. Как и в прошлый раз, скажу: агрессии сегодня нам не хватило.

– Может, ещё хладнокровия, везения не хватило? Вроде бы много бросков, 90 бросков за два матча, но шайба не идёт, и курьёзные моменты случаются.

– Броски броскам рознь. Я не могу сказать, что какие-то были моменты. Мы можем играть по-другому, пока у нас не всё идёт.

– Вадим Мороз не играл. Это ротация?

– Он травмирован.

– Брэди Лайл всего три смены провёл. Почему?

– Посчитали, что нужно поступить так, — приводит слова Квартальнова сайт «Динамо».