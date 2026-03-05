Скидки
«Надо больше энергии, больше агрессии». Квартальнов — о поражении минского «Динамо» от СКА

Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от СКА (1:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Поляков (Воробьёв, Менелл) – 31:23 (5x5)     1:1 Лимож (Мелош) – 32:23 (5x5)     1:2 Сапего (Короткий, Поляков) – 60:18 (3x3)    

– Надеялся, что домашние игры будут другими по энергетике. Надо больше энергии. Не знаю, почему так происходит. Думаю, нападающим надо активнее быть, где-то мы должны зарабатывать удаления. Ноль удалений у соперника – это такой себе показатель. Дома надо больше агрессии показывать. Как и в прошлый раз, скажу: агрессии сегодня нам не хватило.

– Может, ещё хладнокровия, везения не хватило? Вроде бы много бросков, 90 бросков за два матча, но шайба не идёт, и курьёзные моменты случаются.
– Броски броскам рознь. Я не могу сказать, что какие-то были моменты. Мы можем играть по-другому, пока у нас не всё идёт.

– Вадим Мороз не играл. Это ротация?
– Он травмирован.

– Брэди Лайл всего три смены провёл. Почему?
– Посчитали, что нужно поступить так, — приводит слова Квартальнова сайт «Динамо».

Комментарии
