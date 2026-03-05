«Нам повезло». Игорь Ларионов — о победной игре СКА с минским «Динамо»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил победный матч с минским «Динамо» (2:1 ОТ).

– Начну с того, что сюда, в столицу Белоруссии, всегда приятно приезжать. Каждый раз – в любое время года, в любой сезон – поражаюсь чистоте. Сегодня и погода была хорошая – солнце, но здесь ещё и тишина, безопасность, культура. Конечно же, атмосфера на «Минск-Арене» тоже была фантастическая. Это как раз то, чем отличается команда, страна и город – у вас сильные болельщики, они любят хоккей. Думаю, что сегодняшняя игра никого не оставила равнодушным. В спорте всегда кто-то выиграет, а кто-то проигрывает, поэтому хочу поздравить свою команду. Очень горжусь коллективом, потому что это был сложный матч против очень сильного соперника. Скажу честно, приятно выдержать и сыграть на характере, сплоченно и дисциплинированно. Наших болельщиков, которые переживали и болели, тоже поздравляю с победой. Минская публика сегодня была со своей командой до конца, это было слышно, и это давало дополнительные силы не только вашей команде, но нам тоже. В таких условиях всегда приятно играть, когда полный стадион, и люди переживают за хоккей.

В целом, сегодняшний матч держал в напряжении, и вы это видели, и зрители понимали, что шайба могла оказаться в любых воротах. И нам повезло. Скажу честно, повезло, поэтому мы рады победе. Но есть много вещей, которые мы стараемся сейчас подтянуть, и постепенно делаем это. Не сомневаюсь, что мы будем играть ещё лучше.

– Три игры в Минске, и все три выиграли. В чём секрет?

– Удивительно то, что вы задали вопрос, а у меня даже нет ответа на него. Наверное, нет никакого секрета, потому что мы к любой игре относимся, скажем так, профессионально. Звучит немного размыто, да. Я обычно говорю перед игрой с Минском, что здесь играть приятно. Сложно, но приятно, потому что ты попадаешь в атмосферу, в которой ты должен дать коктейль эмоций болельщикам, которые пришли и заполнили трибуны. Наверное, с этим и связано то, что у нас получается. Не хочу забегать вперёд, но на данный момент получается. Хотя здесь все игры и были трудными.

– Ноль удалений сегодня у вашей команды. Говорили ребятам перед игрой, что Минск здорово играет в большинстве, поэтому старались как можно чище сыграть?

– Да, мы старались. Мы понимали силу команды в большинстве, поэтому рады, что ребята все правильно восприняли и отыграли матч достойно, дисциплинированно и честно.

– В этом году матчи с Минском для вас складываются успешно. Наверное, вы были бы не против пересечься с «Динамо» в плей-офф?

– Знаете, мы так далеко не смотрим. Мы идём от игры к игре. У нас нет какого-то конкретного плана на данный момент. Мы проходим этот этап, этот путь от матча к матчу. Поэтому не хотим забегать вперёд и думать, кто станет соперником в плей-офф. Нам важно получать удовольствие от игры, расти как команда. А в плане соперника – как будет, так будет, — цитирует Ларионова сайт СКА.