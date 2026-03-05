Московский ХК «Динамо» отреагировал на разгром ФК «Спартак» футбольными одноклубниками

Московское «Динамо» отреагировало на разгром ФК «Спартак» футбольными одноклубниками. В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 встречались «Динамо» и «Спартак» (5:2).

«Москва сегодня окрашена исключительно в бело-голубые цвета», — сказано в сообщении пресс-службы ХК «Динамо».

Ответный матч состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.