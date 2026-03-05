Московский ХК «Динамо» отреагировал на разгром ФК «Спартак» футбольными одноклубниками
Поделиться
Московское «Динамо» отреагировало на разгром ФК «Спартак» футбольными одноклубниками. В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 встречались «Динамо» и «Спартак» (5:2).
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 6' 1:1 Угальде – 30' 2:1 Нгамалё – 67' 3:1 Рикардо – 70' 4:1 Тюкавин – 73' 5:1 Осипенко – 83' 5:2 Мартинс – 90+2'
«Москва сегодня окрашена исключительно в бело-голубые цвета», — сказано в сообщении пресс-службы ХК «Динамо».
Ответный матч состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.
Комментарии
- 5 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:39
-
23:35
-
23:25
-
23:13
-
23:00
-
22:45
-
22:33
-
22:14
-
22:09
-
21:48
-
21:43
-
21:25
-
21:07
-
20:45
-
20:28
-
20:11
-
20:00
-
19:48
-
19:35
-
19:20
-
19:04
-
18:48
-
18:39
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
18:07
-
17:53
-
17:30
-
17:28
-
17:19
-
17:07