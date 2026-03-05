Результаты матчей КХЛ на 5 марта 2026 года

Сегодня, 5 марта, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 5 марта 2026 года:

«Адмирал» – «Нефтехимик» — 7:3;

«Амур» – «Салават Юлаев» — 1:4;

«Шанхайские Драконы» – «Сибирь» — 1:2;

«Динамо» Мн – СКА — 1:2 ОТ.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 91 очком после 63 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 97 очков после 61 игры. Регулярка КХЛ завершится 20 марта.