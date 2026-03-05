Результаты матчей ВХЛ на 5 марта 2026 года

Сегодня, 5 марта, прошли четыре матча OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 5 марта 2026 года:

«Югра» – «Динамо» Спб — 11:1;

«Химик» – «Челны» — 4:2;

«Звезда» – «Нефтяник» — 3:4;

«Олимпия» – «Торос» — 1:0.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 100 очков в 59 матчах. Второе место занимает «Югра» с 94 очками после 58 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (89 очков в 58 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.