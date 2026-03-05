Результаты матчей МХЛ на 5 марта 2026 года

Сегодня, 5 марта, прошли четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 5 марта 2026 года:

«Толпар» – «Сибирские Снайперы» — 7:1;

«Стальные Лисы» – «Красноярские Рыси» — 3:1;

МХК «Динамо» Спб – «Красная Армия» — 1:2 ОТ.

«СКА-1946» – МХК «Спартак» — 4:5.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 96 очками после 55 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 76 очков после 53 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.