38-летний защитник Джефф Питри перешёл из «Флориды» в «Миннесоту»

38-летний защитник Джефф Питри перешёл из «Флориды Пантерз» в «Миннесоту Уайлд». «Пантеры» получили выбор в седьмом раунде драфта НХЛ 2026 года. Этот выбор станет выбором в пятом раунде драфта НХЛ 2026 года, если «Миннесота» выиграет два раунда плей-офф, а Питри примет участие в 50% или более игр «дикарей» в плей-офф в течение этих двух первых раундов. Об этом сообщает пресс-служба «Миннесоты».

В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Питри провёл 58 матчей, в которых отдал восемь результативных передач. Всего в рамках НХЛ на его счету 1039 игр, в которых он записал на свой счёт 393 (96+297) очка с показателем полезности «-138».

