Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нэшвилл» обменял нападающего Майкла Бантинга в «Даллас»

«Нэшвилл» обменял нападающего Майкла Бантинга в «Даллас»
Комментарии

«Нэшвилл Предаторз» обменял 30-летнего канадского нападающего Майкла Бантинга в «Даллас Старз», получив взамен пик третьего раунда драфта НХЛ в 2026 году, сообщает пресс-служба НХЛ.

Бантинг пополнил состав «Нэшвилла» 5 марта 2025 года в результате обмена из «Питтсбург Пингвинз». В текущем регулярном сезоне НХЛ в активе хоккеиста 31 (13+18) набранное очко в 61 матче.

Ранее стало известно, что «Предаторз» отдали в «Миннесоту Уайлд» 30-летнего американского нападающего Майкла Маккэррона, взамен «Нэшвилл» получил выбор во второго раунде драфта-2028.

Материалы по теме
Кто устроит распродажу, а кто пойдёт ва-банк? Запад НХЛ перед трансферным дедлайном
Кто устроит распродажу, а кто пойдёт ва-банк? Запад НХЛ перед трансферным дедлайном

Видео: Овечкина облили пивом в раздевалке в честь 900-й шайбы в НХЛ

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android