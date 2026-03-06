«Нэшвилл» обменял нападающего Майкла Бантинга в «Даллас»

«Нэшвилл Предаторз» обменял 30-летнего канадского нападающего Майкла Бантинга в «Даллас Старз», получив взамен пик третьего раунда драфта НХЛ в 2026 году, сообщает пресс-служба НХЛ.

Бантинг пополнил состав «Нэшвилла» 5 марта 2025 года в результате обмена из «Питтсбург Пингвинз». В текущем регулярном сезоне НХЛ в активе хоккеиста 31 (13+18) набранное очко в 61 матче.

Ранее стало известно, что «Предаторз» отдали в «Миннесоту Уайлд» 30-летнего американского нападающего Майкла Маккэррона, взамен «Нэшвилл» получил выбор во второго раунде драфта-2028.

