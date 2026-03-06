Проворов забил вратарю «Флориды» Тарасову рикошетом от Куликова после передачи Марченко

Российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз», который проходит в эти минуты на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо). В этом эпизоде приняли активное участие сразу четыре российских хоккеиста в составах обеих команд

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На шестой минуте игры при счёте 0:0 в ходе розыгрыша «Коламбусом» численного преимущества Проворов поразил ворота российского голкипера «Флориды» Даниила Тарасова дальним броском, при этом шайба влетела в сетку рикошетом от клюшки защитника «Пантерз» Дмитрия Куликова. Предголевую передачу на Шона Монахана, ассистировавшего Проворову, выполнил нападающий «Блю Джекетс» Кирилл Марченко.