Проворов забил вратарю «Флориды» Тарасову рикошетом от Куликова после передачи Марченко

Российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз», который проходит в эти минуты на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо). В этом эпизоде приняли активное участие сразу четыре российских хоккеиста в составах обеих команд

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
2-й период
2 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Проворов (Монахан, Марченко) – 05:08 (pp)     2:0 Оливье (Замула, Проворов) – 30:50    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На шестой минуте игры при счёте 0:0 в ходе розыгрыша «Коламбусом» численного преимущества Проворов поразил ворота российского голкипера «Флориды» Даниила Тарасова дальним броском, при этом шайба влетела в сетку рикошетом от клюшки защитника «Пантерз» Дмитрия Куликова. Предголевую передачу на Шона Монахана, ассистировавшего Проворову, выполнил нападающий «Блю Джекетс» Кирилл Марченко.

