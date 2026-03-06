«Филадельфия» «всухую» проиграла дома «Юте», российские хоккеисты очков не набрали

В ночь с 5 на 6 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Юту Маммот». Встреча прошла на льду «Иксфинити Мобайл Арены — Уэллс Фарго-центра» (Филадельфия, США) и закончилась победой гостей со счётом 3:0.

«Филадельфия» прервала трёхматчевую победную серию и располагается на 12-м месте Востока, отставая от топ-8 на момент окончания матча на шесть очков. «Юта» закрепилась на шестой позиции в Западной Конференции.

В составе победителей шайбы забросили Ник Шмальц, Клейтон Келлер и Майкл Карконе.

Российские хоккеисты Матвей Мичков, Никита Гребёнкин («Флайерз») и Дмитрий Симашев («Маммот») результативными действиями не отметились

Следующие матчи команды проведут 8 марта в гостях: «Филадельфия Флайерз» сыграет с «Питтсбург Пингвинз», «Юта Маммот» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».