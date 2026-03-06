Скидки
Филадельфия Флайерз – Юта Маммот, результат матча 6 марта 2025, счет 0:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Филадельфия» «всухую» проиграла дома «Юте», российские хоккеисты очков не набрали
Комментарии

В ночь с 5 на 6 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Юту Маммот». Встреча прошла на льду «Иксфинити Мобайл Арены — Уэллс Фарго-центра» (Филадельфия, США) и закончилась победой гостей со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 3
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
0:1 Шмальц – 21:38 (pp)     0:2 Келлер (Гюнтер) – 28:03     0:3 Карконе (Стенлунд, Марино) – 58:12    

«Филадельфия» прервала трёхматчевую победную серию и располагается на 12-м месте Востока, отставая от топ-8 на момент окончания матча на шесть очков. «Юта» закрепилась на шестой позиции в Западной Конференции.

В составе победителей шайбы забросили Ник Шмальц, Клейтон Келлер и Майкл Карконе.

Российские хоккеисты Матвей Мичков, Никита Гребёнкин («Флайерз») и Дмитрий Симашев («Маммот») результативными действиями не отметились

Следующие матчи команды проведут 8 марта в гостях: «Филадельфия Флайерз» сыграет с «Питтсбург Пингвинз», «Юта Маммот» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
