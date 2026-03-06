Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Питтсбург Пингвинз – Баффало Сэйбрз, результат матча 6 марта 2025, счет 1:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Питтсбург» крупно уступил дома «Баффало», Малкин и Чинахов очков не набрали
Комментарии

В ночь с 5 на 6 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» (Питтсбург, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Маклауд – 12:00 (sh)     1:1 Раст (Киндел) – 14:48 (sh)     1:2 Норрис (Доун, Байрэм) – 24:10 (pp)     1:3 Так (Пауэр, Томпсон) – 26:18 (sh)     1:4 Пауэр (Норрис, Эстлунд) – 30:30     1:5 Самуэльссон – 56:53    

«Баффало» побеждает в пятый раз подряд и укрепляет свои позиции в тройке лидеров Востока. «Питтсбург» в этой же конференции шестой.

В составе хозяев единственную шайбу забросил Брайан Раст.

В составе гостей голы записали на свой счёт Райан Маклауд, Джош Норрис, Алекс Так, Оуэн Пауэр и Маттиас Самуэльссон.

Российские хоккеисты «Пингвинз» Евгений Малкин и Егор Чинахов результативными действиями не отметились.

Малкин заработал в игре 17 минут штрафа.

Следующие матчи команды проведут 8 марта дома: «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Филадельфией Флайерз», а «Баффало Сэйбрз» встретится с «Нэшвилл Предаторз».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
«Филадельфия» «всухую» проиграла дома «Юте», российские хоккеисты очков не набрали
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android