«Питтсбург» крупно уступил дома «Баффало», Малкин и Чинахов очков не набрали

В ночь с 5 на 6 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» (Питтсбург, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:1.

«Баффало» побеждает в пятый раз подряд и укрепляет свои позиции в тройке лидеров Востока. «Питтсбург» в этой же конференции шестой.

В составе хозяев единственную шайбу забросил Брайан Раст.

В составе гостей голы записали на свой счёт Райан Маклауд, Джош Норрис, Алекс Так, Оуэн Пауэр и Маттиас Самуэльссон.

Российские хоккеисты «Пингвинз» Евгений Малкин и Егор Чинахов результативными действиями не отметились.

Малкин заработал в игре 17 минут штрафа.

Следующие матчи команды проведут 8 марта дома: «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Филадельфией Флайерз», а «Баффало Сэйбрз» встретится с «Нэшвилл Предаторз».