Коламбус Блю Джекетс — Флорида Пантерз, результат матча 6 марта 2026, счет 4:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Три очка Проворова и передачи Марченко и Замулы помогли «Коламбусу» переиграть «Флориду»
В ночь с 5 на 6 марта мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Флорида Пантерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Проворов (Монахан, Марченко) – 05:08 (pp)     2:0 Оливье (Замула, Проворов) – 30:50     3:0 Дженнер (Джонсон) – 41:41     3:1 Миккола (Экблад, Райнхарт) – 49:08     3:2 Беннетт (Экблад, Ткачук) – 54:44 (pp)     4:2 Оливье (Койл, Проворов) – 58:18    

Российский защитник «Коламбуса» Иван Проворов набрал три очка, отметившись заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Его одноклубники нападающий Кирилл Марченко и защитник Егор Замула также оформили ассисты. Форвард Дмитрий Воронков очков не набрал, как и защитник «Флориды» Дмитрий Куликов. Ворота «Пантерз» защищал голкипер Даниил Тарасов, отразивший 23 из 26 бросков в створ.

Авторами остальных голов «Блю Джекетс» стали Мэтью Оливье (дубль) и Бун Дженнер. У гостей отличились Нико Миккола и Сэм Беннетт.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
