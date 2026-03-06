Три очка Проворова и передачи Марченко и Замулы помогли «Коламбусу» переиграть «Флориду»

В ночь с 5 на 6 марта мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Флорида Пантерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.
Российский защитник «Коламбуса» Иван Проворов набрал три очка, отметившись заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Его одноклубники нападающий Кирилл Марченко и защитник Егор Замула также оформили ассисты. Форвард Дмитрий Воронков очков не набрал, как и защитник «Флориды» Дмитрий Куликов. Ворота «Пантерз» защищал голкипер Даниил Тарасов, отразивший 23 из 26 бросков в створ.
Авторами остальных голов «Блю Джекетс» стали Мэтью Оливье (дубль) и Бун Дженнер. У гостей отличились Нико Миккола и Сэм Беннетт.
