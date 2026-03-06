Гол Гаврикова и 29 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» уверенно победить «Торонто»

В ночь с 5 на 6 марта мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:2.

В составе «Рейнджерс» заброшенной шайбой отметился российский защитник Владислав Гавриков. Голкипер хозяев льда Игорь Шестёркин отразил 29 бросков в створ из 31 (93,55%).

Также за «Рейнджерс» забивали Уилл Кайлли (дубль), Алекси Лафрнеьер, Ярослав Хмеларж и Мика Зибанеджад. У «Торонто» отличились Матиас Маччелли и Истон Коуэн.