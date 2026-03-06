Скидки
Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 6 марта 2026, счет 6:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол Гаврикова и 29 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» уверенно победить «Торонто»
Комментарии

В ночь с 5 на 6 марта мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Маччелли (Нюландер) – 00:13     1:1 Кайлли (Шнайдер) – 06:45     1:2 Коуэн (Нис, Таварес) – 25:27     2:2 Гавриков (Рэддиш, Бродзински) – 27:29 (pp)     3:2 Лафреньер (Зибанеджад) – 45:38     4:2 Хмеларж – 50:27     5:2 Зибанеджад (Лафреньер, Фокс) – 51:19     6:2 Кайлли (Лафреньер, Зибанеджад) – 57:09    

В составе «Рейнджерс» заброшенной шайбой отметился российский защитник Владислав Гавриков. Голкипер хозяев льда Игорь Шестёркин отразил 29 бросков в створ из 31 (93,55%).

Также за «Рейнджерс» забивали Уилл Кайлли (дубль), Алекси Лафрнеьер, Ярослав Хмеларж и Мика Зибанеджад. У «Торонто» отличились Матиас Маччелли и Истон Коуэн.

