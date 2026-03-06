Гол Гаврикова и 29 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» уверенно победить «Торонто»
Поделиться
В ночь с 5 на 6 марта мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Маччелли (Нюландер) – 00:13 1:1 Кайлли (Шнайдер) – 06:45 1:2 Коуэн (Нис, Таварес) – 25:27 2:2 Гавриков (Рэддиш, Бродзински) – 27:29 (pp) 3:2 Лафреньер (Зибанеджад) – 45:38 4:2 Хмеларж – 50:27 5:2 Зибанеджад (Лафреньер, Фокс) – 51:19 6:2 Кайлли (Лафреньер, Зибанеджад) – 57:09
В составе «Рейнджерс» заброшенной шайбой отметился российский защитник Владислав Гавриков. Голкипер хозяев льда Игорь Шестёркин отразил 29 бросков в створ из 31 (93,55%).
Также за «Рейнджерс» забивали Уилл Кайлли (дубль), Алекси Лафрнеьер, Ярослав Хмеларж и Мика Зибанеджад. У «Торонто» отличились Матиас Маччелли и Истон Коуэн.
Комментарии
- 6 марта 2026
-
05:46
-
05:40
-
05:39
-
05:33
-
04:18
-
03:42
- 5 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:39
-
23:35
-
23:25
-
23:13
-
23:00
-
22:45
-
22:33
-
22:14
-
22:09
-
21:48
-
21:43
-
21:25
-
21:07
-
20:45
-
20:28
-
20:11
-
20:00
-
19:48
-
19:35
-
19:20
-
19:04
-
18:48
-
18:39
-
18:20
-
18:15
-
18:10