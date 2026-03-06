Скидки
«Рейнджерс» оформили 3-ю победу дома в основное время, у остальных на Востоке — не менее 8

«Рейнджерс» оформили 3-ю победу дома в основное время, у остальных на Востоке — не менее 8
Один из слабейших клубов текущего сезона НХЛ по игре на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс» оформил третью победу в основное время за 29 домашних матчей регулярки. В ночь с 5 на 6 марта мск на площадке арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке «Рейнджерс» обыграли «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Маччелли (Нюландер) – 00:13     1:1 Кайлли (Шнайдер) – 06:45     1:2 Коуэн (Нис, Таварес) – 25:27     2:2 Гавриков (Рэддиш, Бродзински) – 27:29 (pp)     3:2 Лафреньер (Зибанеджад) – 45:38     4:2 Хмеларж – 50:27     5:2 Зибанеджад (Лафреньер, Фокс) – 51:19     6:2 Кайлли (Лафреньер, Зибанеджад) – 57:09    

Это — с запасом худший показатель текущего сезона в лиге. В Восточной конференции, где выступают ньюйоркцы, после них меньше всего домашних побед в основное время у «Нью-Джерси Дэвилз» — восемь в 30 матчах. На Западе реже всех выигрывали дома за три периода «Ванкувер Кэнакс» (пять побед в 30 матчах) и «Лос-Анджелес Кингз» (семь побед в 30 матчах).

При этом «Рейнджерс» не является худшим клубом НХЛ по набранным дома очкам, с 22 очками опережая добывший на своём льду 17 очков «Ванкувер». Из 29 домашних матчей ньюйоркцы три выиграли в основное время, пять выиграли в овертаймах и по буллитам, а также потерпели шесть поражений в овертаймах и буллитах и 15 — в основное время.

