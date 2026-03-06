26 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от проигрыша «Виннипегу»
В ночь с 5 на 6 марта мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Виннипег Джетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Бэррон (Кёпке, Пирсон) – 35:31 2:0 Шайфли (Иафалло, Коннор) – 39:42 2:1 Пойнт (Гюнцель, Рэддиш) – 41:52 (pp) 3:1 Нюквист (Тэйвз, Пирсон) – 45:34 4:1 Коннор (Шайфли, Иафалло) – 57:59
Ворота «Тампы» защищал российский голкипер Андрей Василевский, отразивший 26 из 30 бросков в створ (86,67%). Его одноклубник нападающий Никита Кучеров результативными действиями не отметился.
Единственная шайба «Лайтнинг» на счету Брейдена Пойнта. В составе «Виннипега» отличились Морган Бэррон, Марк Шайфли, Густав Нюквист и Кайл Коннор.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
