26 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от проигрыша «Виннипегу»

В ночь с 5 на 6 марта мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Виннипег Джетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.

Ворота «Тампы» защищал российский голкипер Андрей Василевский, отразивший 26 из 30 бросков в створ (86,67%). Его одноклубник нападающий Никита Кучеров результативными действиями не отметился.

Единственная шайба «Лайтнинг» на счету Брейдена Пойнта. В составе «Виннипега» отличились Морган Бэррон, Марк Шайфли, Густав Нюквист и Кайл Коннор.

