«Нэшвилл» уверенно победил «Бостон», у Фёдора Свечкова результативная передача

В ночь с 5 на 6 марта мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.

Российский нападающий «Нэшвилла» Фёдор Свечков отметился результативной передачей. Форвард гостей Марат Хуснутдинов очков не набрал.

Голами в составе «Предаторз» отметились Николас Хаг, Мэттью Вуд (дубль), Эрик Хаула, Филип Форсберг и Люк Евангелиста в пустые ворота. За «Бостон» забивали Морган Гики, Чарли Макэвой и Виктор Арвидссон.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.