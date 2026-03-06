Скидки
Нэшвилл Предаторз — Бостон Брюинз, результат матча 6 марта 2026, счет 6:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Нэшвилл» уверенно победил «Бостон», у Фёдора Свечкова результативная передача
Комментарии

В ночь с 5 на 6 марта мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Хаг (Висблатт, Свечков) – 13:53     2:0 Вуд (Пербикс) – 21:24 (sh)     2:1 Гики (Макэвой, Линдхольм) – 23:30 (pp)     3:1 Хаула (Шей, Стэмкос) – 30:18     4:1 Форсберг (Стэмкос, Уфко) – 32:37 (pp)     5:1 Вуд (Йози, Форсберг) – 34:44     5:2 Макэвой (Арвидссон, Заха) – 46:05     5:3 Арвидссон (Миттельштадт, Заха) – 55:32     6:3 Евангелиста (Форсберг) – 57:33    

Российский нападающий «Нэшвилла» Фёдор Свечков отметился результативной передачей. Форвард гостей Марат Хуснутдинов очков не набрал.

Голами в составе «Предаторз» отметились Николас Хаг, Мэттью Вуд (дубль), Эрик Хаула, Филип Форсберг и Люк Евангелиста в пустые ворота. За «Бостон» забивали Морган Гики, Чарли Макэвой и Виктор Арвидссон.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
