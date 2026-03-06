Артемий Панарин забил первый гол в составе «Лос-Анджелес Кингз», поразив ворота Сорокина

Российский нападающий Артемий Панарин забросил свою первую шайбу в составе нового клуба — «Лос-Анджелес Кингз», в который был обменян из «Нью-Йорк Рейнджерс» перед олимпийской паузой. 34-летний форвард открыл счёт в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс», который проходит в эти минуты на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На четвёртой минуте встречи при счёте 0:0 Панарин нанёс дальний бросок от синей линии, который был сблокирован игроками гостей с отскоком шайбы в угол, и покатился к воротам, ускользнув из фокуса внимания защитников. Оставшись совершенно один перед воротами Ильи Сорокина на левой половине площадки, Артемий получил передачу от Анже Копитара и на паузе переиграл вратаря-соотечественника броском в ближний угол.