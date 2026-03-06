Скидки
6 марта главные новости спорта, хоккей, НХЛ, КХЛ, футбол, Кубок России, АПЛ, Кубок Франции, теннис, WTA

Первый гол Панарина за «Кингз», Шнайдер проиграла на «тысячнике» в паре. Главное к утру
Комментарии

Российский нападающий Артемий Панарин забил первый гол в составе «Лос-Анджелес Кингз», дуэт российской теннисистки Дианы Шнайдер и Линды Носковой из Чехии проиграл в матче первого круга в женском парном разряде «тысячника» в Индиан-Уэллсе, в первом матче 1/2 финала Кубка России московское «Динамо» со счётом 5:2 разгромило столичный «Спартак». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Артемий Панарин забил первый гол в составе «Лос-Анджелес Кингз», поразив ворота Сорокина.
  2. Диана Шнайдер в паре с Носковой проиграла в первом круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе.
  3. «Динамо» со счётом 5:2 разгромило «Спартак» в матче Кубка России.
  4. «Нью-Джерси» выставил Дадонова и Цыплакова на драфт отказов.
  5. «Тоттенхэм» в меньшинстве проиграл «Кристал Пэлас» в 29-м туре АПЛ.
  6. Три очка Проворова и передачи Марченко и Замулы помогли «Коламбусу» переиграть «Флориду».
  7. 26 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Виннипегом».
  8. СКА обыграл в овертайме одного из лидеров Запада КХЛ минское «Динамо».
  9. Стали известны все участники полуфиналов Кубка Франции.
  10. Грачёва проиграла 18-летней 119-й ракетке мира в первом круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе.
