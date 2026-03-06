Первый гол Панарина за «Кингз», Шнайдер проиграла на «тысячнике» в паре. Главное к утру

Российский нападающий Артемий Панарин забил первый гол в составе «Лос-Анджелес Кингз», дуэт российской теннисистки Дианы Шнайдер и Линды Носковой из Чехии проиграл в матче первого круга в женском парном разряде «тысячника» в Индиан-Уэллсе, в первом матче 1/2 финала Кубка России московское «Динамо» со счётом 5:2 разгромило столичный «Спартак». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».