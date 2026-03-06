Генеральный директор «Шанхая» высказался об организации матчей КХЛ в Китае

Генеральный директор «Шанхайских Драконов» Сергей Белых высказался о проведении матчей команды в Китае. Ранее клуб уступил «Сибири» (1:2).

«Многие не верили, со скепсисом относились к идее провести матчи в Китае. Промежуточная цель – вернуть хоккей в Шанхай – состоялась. Итог большой работы, проведённой за год – то, что мы имеем на сегодня.

Результат первого матча — хорошо. Даже в России у большинства команд в будний дождливый день не всегда получается. Рассчитываем, что в субботу увидим гораздо более заполненный и бурный стадион.

Есть некое комбо, как преподносить продукт зрителям. Многие считали, что и в Питере на нас будут смотреть пустые трибуны. Мы входим в топ-10 по посещаемости, и это не заслуга спортивного результата. Надо показать это и здесь. Всё должно быть в оболочке яркого маркетинга, чтобы аудитория воспринимала это как классное времяпрепровождение. Как у канадских команд — давно ничего не выигрывали, но есть классная посещаемость», — передаёт слова Белых корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.