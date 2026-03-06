Скидки
Лос-Анджелес Кингз — Нью-Йорк Айлендерс, результат матча 6 марта, счет 5:3, НХЛ 2025-2026

Гол и передача Панарина помогли «Лос-Анджелесу» уверенно победить «Айлендерс»
Комментарии

6 марта на льду «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Панарин (Копитар, Андерсон) – 03:17     2:0 Хелениус (Мэлотт, Уорд) – 34:20     3:0 Андерсон (Даути, Кемпе) – 35:51     3:1 Хорват (Пажо) – 39:59     4:1 Лаферрье (Кларк, Кемпер) – 42:30 (pp)     4:2 Пелеч (Пажо) – 44:30 (sh)     5:2 Кемпе (Кларк, Панарин) – 48:30     5:3 Хейнеман (Шефер, Барзал) – 58:01    

В составе «Лос-Анджелес Кингз» шайбы забросили Артемий Панарин (с результативной передачей), Самуэль Хелениус, Майки Андерсон, Алекс Лаферрье. У «Нью-Йорк Айлендерс» голы на счету Бо Хорвата, Адама Пелеча, Эмиля Хейнемана.

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 бросков.

В следующей игре «Лос-Анджелес Кингз» примет «Монреаль Канадиенс» 8 марта. «Нью-Йорк Айлендерс» в этот же день встретится в гостях с «Сан-Хосе Шаркс».

