Гол и передача Панарина помогли «Лос-Анджелесу» уверенно победить «Айлендерс»

6 марта на льду «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева льда.

В составе «Лос-Анджелес Кингз» шайбы забросили Артемий Панарин (с результативной передачей), Самуэль Хелениус, Майки Андерсон, Алекс Лаферрье. У «Нью-Йорк Айлендерс» голы на счету Бо Хорвата, Адама Пелеча, Эмиля Хейнемана.

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 бросков.

В следующей игре «Лос-Анджелес Кингз» примет «Монреаль Канадиенс» 8 марта. «Нью-Йорк Айлендерс» в этот же день встретится в гостях с «Сан-Хосе Шаркс».