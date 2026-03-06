«Это новая страница хоккея, новая история». Гендиректор «Шанхая» — о переезде в Китай

Генеральный директор «Шанхайских Драконов» Сергей Белых высказался о нюансах возможного переезда клуба в Китай.

«Чёткий план по переезду должен быть подготовлен по итогам этих матчей. Наша задача — определить подход, который поможет сформировать аудиторию. Основные принципы — яркая поддержка, специальные мероприятия, которые будут транслировать идеи и подогревать интерес к команде.

Нам предстоит путь намного быстрее, чем заходил баскетбол. Сегодня Китай — баскетболизированная страна. Эти люди привыкли к шоу. Хоккей — более яркий, динамичный, живой вид спорта.

Было приятно видеть реакцию болельщиков на драку. Здесь она в разы ярче, это местная фишка, которая будет привлекать зрителей сюда.

Все игроки и тренеры очень воодушевлены. Любое путешествие всем интересно. Все знали, что подготовка — сложная задача. Давно не было льда на арене, поэтому были опасения. Но все довольны, худшие опасения не подтвердились. Ребятам всё понравилось, кроме спортивного результата.

Прошло много времени с момента последней игры в Китае. По такому уровню игр Китай соскучился. Это не дебют, но новая страница хоккея. Начало новой истории.

Было трудно и интересно всё организовать. В нашей команде много ребят из «Авангарда» с опытом организации таких игр. В Дубае было много специфики, но сейчас другая история. Здесь есть языковой барьер, в Эмиратах было проще. В Китае англоязычных ребят меньше. Больше отличий в части протоколов безопасности. Это надо проходить заново, новый опыт», — передаёт слова Белых корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.