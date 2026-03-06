Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Калгари Флэймз — Оттава Сенаторз, результат матча 6 марта 2026, счет 1:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Ассисты Гридина и Шаранговича не спасли «Калгари» от поражения в матче с «Оттавой»
Комментарии

В ночь с 5 на 6 марта мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Калгари Флэймз» и «Оттава Сенаторз». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Поспишил (Гридин, Шарангович) – 17:04     1:1 Эллер (Грейг, Зеттерлунд) – 29:35     1:2 Козенс (Ткачук) – 46:33 (pp)     1:3 Штюцле – 57:59 (sh)     1:4 Пинто (Амадио, Зуб) – 59:46    

Российский нападающий «Калгари» Матвей Гридин оформил результативный пас, как и его белорусский одноклубник Егор Шарангович. Защитник Артём Зуб («Сенаторз») также заработал ассист. Защитник Ян Кузнецов («Флэймз») результативными действиями не отметился.

Единственный гол хозяев льда в активе Мартина Поспишила, за «Оттаву» забивали Ларс Эллер, Дилан Козенс, Тим Штюцле и Шейн Пинто.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android