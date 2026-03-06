Ассисты Гридина и Шаранговича не спасли «Калгари» от поражения в матче с «Оттавой»

В ночь с 5 на 6 марта мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Калгари Флэймз» и «Оттава Сенаторз». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

Российский нападающий «Калгари» Матвей Гридин оформил результативный пас, как и его белорусский одноклубник Егор Шарангович. Защитник Артём Зуб («Сенаторз») также заработал ассист. Защитник Ян Кузнецов («Флэймз») результативными действиями не отметился.

Единственный гол хозяев льда в активе Мартина Поспишила, за «Оттаву» забивали Ларс Эллер, Дилан Козенс, Тим Штюцле и Шейн Пинто.