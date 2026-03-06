Ассисты Гридина и Шаранговича не спасли «Калгари» от поражения в матче с «Оттавой»
В ночь с 5 на 6 марта мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Калгари Флэймз» и «Оттава Сенаторз». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Поспишил (Гридин, Шарангович) – 17:04 1:1 Эллер (Грейг, Зеттерлунд) – 29:35 1:2 Козенс (Ткачук) – 46:33 (pp) 1:3 Штюцле – 57:59 (sh) 1:4 Пинто (Амадио, Зуб) – 59:46
Российский нападающий «Калгари» Матвей Гридин оформил результативный пас, как и его белорусский одноклубник Егор Шарангович. Защитник Артём Зуб («Сенаторз») также заработал ассист. Защитник Ян Кузнецов («Флэймз») результативными действиями не отметился.
Единственный гол хозяев льда в активе Мартина Поспишила, за «Оттаву» забивали Ларс Эллер, Дилан Козенс, Тим Штюцле и Шейн Пинто.
