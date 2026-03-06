Гендиректор «Шанхая» Белых: средний уровень посещаемости в Китае превзошёл ожидания

Генеральный директор «Шанхайских Драконов» Сергей Белых оценил посещаемость игры с «Сибирью» (1:2) в Китае. Матч посетили 4352 зрителя.

«Китайские партнёры не ожидали такой посещаемости, хватало скептиков. Средний уровень превзошёл ожидания. Это главное достижение на сегодня. Мы видим много моментов, которые хотим улучшить. Но в целом и мы, и партнёры удовлетворены.

Спасибо лиге, что пошла навстречу. Вряд ли бы состоялась игра, если бы пришлось искать другую площадку по размеру. Скорости пониже, но для китайцев это не так заметно. Будет возможность сделать площадку меньше. Это было исключение.

Не можем говорить, что вопрос арены решён, это вопрос контракта. Но вероятность, что будем играть там же, высокая», — передаёт слова Белых корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.