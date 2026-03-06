В «Шанхае» рассказали, когда планируют полноценно вернуться в Китай

Генеральный директор «Шанхайских Драконов» Сергей Белых заявил, что полноценное возвращение в Китай планируется с сезона-2027/2028.

«Сезон-2027/2028 планируем начать в Китае», — передаёт слова Белых корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Матчей КХЛ не было в Китае более шести лет — последняя игра состоялась 2237 дней назад, когда «Куньлунь Ред Стар» играл в Пекине с «Амуром». Затем из-за пандемии коронавируса матчи китайской команды проводились в России.

Предыдущая игра КХЛ в Шанхае состоялась 2594 дня назад. Тогда на льду ледовой арены «Фейян» гостил «Авангард», который уступил «Куньлуню» со счётом 2:5.